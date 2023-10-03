В Союзцементе заявили о снятии ограничений на использование в цементе золы

В пресс-службе организации сообщили, что изменения коснутся не количества, а качества золы-уноса тепловых станций

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Изменения в ГОСТы по производству цемента снимут ограничения по применению золы-уноса в его составе, сообщили ТАСС в пресс-службе объединения производителей "Союзцемент".

"Изменения в ГОСТы <...> направлены на снятие барьеров при использовании минеральных добавок при производстве цементов. В ранее действующих редакциях стандартов максимальное содержание МgO в золе-уноса было ограничено 5%", - рассказали в пресс-службе.

При этом, как пояснили в пресс-службе организации, изменения коснутся не количества, а качества золы-уноса тепловых станций, используемой в качестве добавки к цементам. Дело в том, что в золокошлаковых отходах процент содержания магния разнится. "Производители цемента при входном контроле будут проверять золу в отличие от изготовителей фальсификата, которые охотно и в неограниченном количестве используют ее для подделки этого строительного материала", - пояснили в пресс-службе Союзцемента.

Эксперты организации, основываясь на российском и международном опыте, утверждают, что цемент, содержащий в своем составе золу-уноса, имеет ряд преимуществ при его использовании в составе бетонной смеси. В том числе он становится более стойким к трещинам и воздействию агрессивных сред, более удобным для укладки и долговечным. Кроме того, изменения в стандарты дадут возможность увеличить потребление активных минеральных добавок, что в итоге позволит уменьшить негативное влияние на окружающую среду при производстве цемента за счет снижения в нем доли клинкера, в том числе уменьшить выбросы парниковых газов, в первую очередь CO2.

Увеличение доли вовлекаемой в производство золы-уноса тепловых станций соответствует концепции Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года. В документе поставлена задача - достичь к 2024 году 15%, а к 2035 году - 50% утилизации золошлаковых отходов от годового объема их образования.