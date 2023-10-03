В Белгородской области число занятых в МСП за 2022 год выросло на 15 тыс.

Общее количество субъектов МСП по итогам 2022 года составило 58,6 тыс.

БЕЛГОРОД, 3 октября. /ТАСС/. Количество граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) в Белгородской области, по итогам 2022 года выросло на 15,2 тыс., до почти 249 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области со ссылкой на данные регионального министерства экономического развития и промышленности.

"На 15,2 тыс. человек увеличилось количество белгородцев, занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в 2022 году. По итогам 2022 года в этой сфере трудились 248,9 тыс. человек. В 2021 году - 233,7 тыс. жителей области", - говорится в сообщении.

По данным министерства, с 2021 по 2022 год налоговые отчисления от субъектов МСП выросли на 23,3% - с 36 млрд до 44,4 млрд рублей, говорится в сообщении. При этом оборот малого и среднего предпринимательства вырос с 896,8 млрд до 971 млрд рублей, говорится в сообщении.

"Экономика области состояла из двух основных частей. Во-первых, это металлургия и горнодобывающая промышленность. Во-вторых, это сельское хозяйство. Сейчас можно с уверенностью сказать, что третьим "китом" нашей региональной экономики стал малый и средний бизнес", - цитирует пресс-служба губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Общее количество субъектов МСП в Белгородской области по итогам 2022 года составило 58,6 тыс., говорится в сообщении.