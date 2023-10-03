Вопрос о рекомендациях по распределению прибыли может быть рассмотрен советом директоров на одном из ближайших заседаний, сообщила компания

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Акционеры "Фосагро" не приняли решения по дивидендам за I полугодие 2023 года, вопрос о рекомендациях по распределению прибыли может быть рассмотрен советом директоров на одном из ближайших заседаний, сообщила компания.

Ранее совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды по результатам I полугодия в размере 126 рублей на акцию.

"Вопрос о рекомендациях по распределению прибыли может быть рассмотрен советом директоров на одном из ближайших заседаний", - прокомментировал итоги внеочередного собрания акционеров председатель совета директоров компании Виктор Черепов.

Ранее собрание акционеров "Фосагро" утвердило дивиденды за первый квартал 2023 года в размере 264 рублей на акцию. Летом компания "Фосагро" отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии 2023 года более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 41,5 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль компании снизилась на 48%, до 55,8 млрд рублей. Свободный денежный поток вырос на 47% и составил 60,1 млрд рублей. Показатель EBITDA в первом полугодии уменьшился на 29%, до 96,5 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 50%, до 82,8 млрд рублей.

"Фосагро" при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х может направить на дивиденды более 75% свободного денежного потока; от 1 до 1,5х - 50-75% свободного денежного потока; свыше 1,5х - менее 50%. При этом минимальный объем дивидендов установлен на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли. Как правило, компания выплачивает дивиденды поквартально. Финальные дивиденды "Фосагро" по итогам 2022 года составили 465 рублей на акцию, за третий квартал 2022 года - 318 рублей. Финальные дивиденды по итогам 2021 года и за первое полугодие 2022 года составили 780 рублей на обыкновенную акцию.

Экономическими бенефициарами 43,66% компании являются члены семьи Гурьевых. Помимо этого, 4,82% акций напрямую принадлежат Евгении Гурьевой и еще 20,6% - жене ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко - Татьяне Литвиненко, получившей пакет от супруга в мае 2022 года.