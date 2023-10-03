На обновление инфраструктуры аэропорта Махачкалы привлекут 10 млрд рублей

На территории аэропорта также планируют создать новую взлетно-посадочную полосу

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Частный инвестор планирует вложить 10 млрд рублей в строительство нового внутреннего терминала, дополнительного международного терминала и гостиничного комплекса международного уровня в аэропорту Махачкалы. Обновлять инфраструктуру будет параллельно со строительством новой взлетно-посадочной полосы, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"В аэропорту Махачкалы началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. При содействии инвестора параллельно реализуется программа развития нового аэровокзального комплекса. Инвестор планирует вложить около 10 млрд рублей, которые будут затрачены на строительство терминала внутренних воздушных линий, дополнительного международного терминала, образ которых должен отражать индивидуальность нашего региона, а также гостиничного комплекса международного уровня", - говорится в сообщении.

В настоящее время утверждается концепция будущего проекта аэровокзальной инфраструктуры. Между тем к строительству взлетно-посадочной полосы приступил подрядчик - дагестанская компания "Мостоотряд-99", ранее имевшая опыт строительства аэропортов в Ростове-на Дону, Калининграде и Саратове. "Они - очень опытные подрядчики, выбор сделан неслучайно. Нам вдвойне выгодно, потому что это дагестанский налогоплательщик", - сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов.

Гендиректор добавил, что подрядчик планирует успеть завершить работы к установленному сроку.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию аэропорта, которая должна завершиться до конца 2026 года, выделят более 13 млрд рублей. На территории аэропорта планируют создать новую искусственную взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, реконструировать инфраструктуру.

Рост пассажиропотока

Как сообщается в Telegram-канале аэропорта, в этом году воздушная гавань планирует побить рекорд по обслуживанию пассажиров и самолетов. За девять месяцев 2023 года уже обслужено более 2,2 млн пассажиров и выполнено более 17 тыс. взлетно-посадочных операций, что больше прошлогодних результатов на 15%.

"Мы достигли этих показателей при имеющихся эксплуатационных ограничениях действующей полосы, так что строительство новой взлетно-посадочной полосы откроет второе дыхание аэропорта. Мы сможем принимать воздушные суда всех типов и увеличить количество одновременно принимаемых воздушных судов", - цитирует пресс-служба Рамазанова.

Международный аэропорт Махачкалы (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - динамично развивающийся объект транспортной инфраструктуры Республики Дагестан. В августе 2021 года в аэропорту был открыт международный терминал, позволяющий обслуживать до 300 тыс. человек в год, что втрое больше пропускной способности старого терминала. Оттуда выполняются рейсы по РФ, в том числе в Москву, Петербург, Казань, Сургут, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Уфу. Открыто авиасообщение с Узбекистаном, Турцией и ОАЭ.