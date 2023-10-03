В Перми планируют построить первый экотехнопарк к 2026 году

Объем инвестиций составит более 4,6 млрд рублей

ТАСС, 3 октября. Власти Прикамья рассчитывают построить первый экотехнопарк мощностью 350 тыс. тонн в год в Перми в районе полигона в Софронах к 2026 году, а к 2028 году создать объект для энергетической утилизации органической фракции. Общий объем инвестиций превысит 4,6 млрд рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

"К 2026 году в Перми планируется построить первый экотехнопарк. Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края подписало концессионное соглашение с ООО "Энвиком-Пермь" о строительстве и эксплуатации экотехнопарка в районе полигона в Софронах. <...> Компания должна к 2026 году построить комплекс по обработке ТКО мощностью 350 тыс. тонн в год. Кроме того, на его территории к 2028 году планируется возвести объект для энергетической утилизации органической фракции - 150 тыс. тонн, при этом доля отходов, направляемых на захоронение, не должна превышать 35% в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий объем инвестиций составит более 4,6 млрд рублей. Из них на создание комплекса по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) планируется направить порядка 3,4 млрд рублей, на строительство комплекса по производству биогаза путем энергетической утилизации фракции - 1,2 млрд рублей.

"Концессия позволит привлечь частное финансирование и компетенцию в отрасль ТКО, а также построить необходимые региону объекты уже сейчас, без финансирования со стороны региона", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Пермского края Андрея Кокорева.