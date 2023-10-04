В Маниле пройдет российско-филиппинский деловой форум

В его рамках стороны обсудят наращивание торгового сотрудничества

МАНИЛА /Филиппины/, 4 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Участники Российско-филиппинского делового форума в столице Филиппин обсудят перспективы наращивания торгового сотрудничества с точки зрения экспортных и импортных возможностей. Филиппины ранее высказывали заинтересованность в поставках российской продукции агропромышленного комплекса, импорте из России пиломатериалов, удобрений, энергоносителей и металлопродукции.

"Практической задачей бизнес-форума являются создание условий для диалога российских и филиппинских компаний, помощь российскому бизнесу найти партнеров на Филиппинах", - сказал корреспонденту ТАСС торговый представитель России на Филиппинах Артем Цинамдзгвришвили.

Бизнес-форум состоится в рамках третьего заседания Совместной российско-филиппинской межправкомиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Маниле 5 октября. Российскую деловую миссию возглавит заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев. Она будет представлена такими предприятиями, как "Газпром", "Новосталь-М", "Мираторг", "Уралкалий", "Трубная металлургическая компания", "Камаз", "Группа ГАЗ" и другими. В форуме также примут участие представители российских правительственных ведомств, Банка России, Россельхознадзора и Федеральной таможенной службы.

С филиппинской стороны в форуме участвуют заместитель министра торговли и промышленности Филиппин Сеферино Родольфо, который является сопредседателем российско-филиппинской межправкомиссии, директор бюро экспортного маркетинга министерства промышленности и торговли Бьянка Перл Сыкимте, директор совета по инвестициям министерства торговли и промышленности Лэни Дормьендо и другие официальные лица. Филиппинские компании будут представлены такими отраслями экономики, как энергетика, металлургия, ИТ, фармацевтика, туризм и автомобильная промышленность.

Позитивный прогноз

Несмотря на то, что наблюдается тенденция снижения товарооборота между Россией и Филиппинами, бизнес-сообщество выражает уверенность в его дальнейшем росте по мере решения текущих вопросов логистики. "Скорее всего, непродолжительное время в этом году сохранится тенденция сокращения товарооборота в связи с текущим процессом выстраивания новых логистических цепочек и платежно-расчетных отношений. Учитывая эту работу, торгово-экономическое сотрудничество не может в дальнейшем уйти в стагнацию, поскольку обе страны заинтересованы в установлении более тесных связей. Когда бизнес найдет формы взаимодействия, то сотрудничество снова начнет развиваться", - отметил Цинамдзгвришвили.

Перспективные направления

Торгпредство России на Филиппинах ранее провело переговоры с руководством филиппинской Федерации металлообработчиков и местными компаниями - импортерами металлопродукции по вопросу наращивания объемов сотрудничества. Металлы являются основой российско-филиппинского товарооборота, и Манила выражает высокую заинтересованность в наращивании объемов сотрудничества. Как указали в российском торгпредстве, филиппинский импорт металлопродукции демонстрирует ежегодный рост, составляя около $5,5 млрд. В металлургическом секторе наблюдается серьезное преобладание импортных товаров, а основную долю рынка занимают соседи Филиппин - Китай, Южная Корея и Япония.

Филиппины также проявляли заинтересованность в расширении присутствия на своем рынке российских производителей строительных материалов из древесины и изделий из дерева. Страна импортирует свыше 75% древесины и изделий из дерева, большую часть которых составляют фанера, панели, листы и ламинированная древесина. Основные поставщики - Германия, Канада, Китай, Финляндия. Поставки из России составляют около 1% от общего объема. В 2022 году филиппинский импорт пиломатериалов составил $926 млн.

Перспективным для ведения бизнеса является филиппинский рынок продуктов питания и напитков, который в 2022 году оценивался в $67 млрд. Эксперты обращают внимание на происходящую трансформацию культуры потребления на Филиппинах. Так, если еще несколько лет назад в структуре спроса на мясо на Филиппинах доля свинины составляла 70%, то сегодня она сократилась до 50% благодаря замещению мясом птицы и говядиной. В стране прогнозируется ежегодный рост ВВП на уровне 6-8% в ближайшие годы, что вместе с увеличением численности населения приведет к росту рынка продовольственных товаров.