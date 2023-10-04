Эмиратская ADNOC начнет производство экологичного авиационного топлива

Предполагается, что первая партия поступит в аэропорт Абу-Даби в конце октября

ДУБАЙ, 4 октября. /ТАСС/. Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC начнет производство экологичного авиационного топлива (SAF), использование которого позволяет сократить выбросы парниковых газов на 80%.

Как отмечается в заявлении компании, один из ее нефтеперерабатывающих заводов в Ар-Рувайсе получил международный сертификат ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) на производство SAF. ADNOC стала первой компанией на Ближнем Востоке, которая обладает сертификатом ISCC.

ADNOC будет поставлять экологичное топливо авиакомпаниям, выполняющим международные рейсы из аэропорта Абу-Даби. Предполагается, что первая партия топлива поступит в аэропорт в конце октября. Им заправят самолет Boeing 787-10 Dreamliner, который должен будет совершить полет из Абу-Даби в Париж.

По данным Международной организации гражданской авиации, к началу 2021 года в мире было выполнено более 350 тыс. пассажирских рейсов с использованием экологичного авиационного топлива. США и Австралия планируют заменить им обычное горючее на 50% к 2050 году, а Норвегия, Швеция и Финляндия - на 30% к 2030 году.

SAF получают как путем электролиза из двуокиси углерода и воды, так и преобразованием биомассы из растительных и отработанных масел, животного жира и отходов сельского хозяйства.