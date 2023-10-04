Иран может стать участником Межгосударственного авиационного комитета

Как пишут "Известия", предложение выработали в ходе переговоров с авиационными властями республики

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Иран может войти в состав Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Предложение было выработано в ходе переговоров с авиационными властями Ирана, сообщили "Известия" со ссылкой на председателя МАК Олега Сторчевого.

"Иранские коллеги выразили заинтересованность в присоединении к соглашению. Эта возможность будет обсуждаться Советом полномочных представителей государств-участников, после чего МАК будет готовить соответствующую нормативно-правовую базу", - сообщил председатель МАК.

Он отметил, что соглашение открыто для присоединения и других стран. Присоединение Ирана может стать хорошей основой для расширения регионального сотрудничества в области гражданской авиации и обеспечения безопасности полетов.

Как отмечается в газете, использование единых подходов, нормативно-правовой базы в области летной годности, сертификации авиационной техники, обмена опытом в области расследования авиационных происшествий может дать синергетический эффект и позволит обеспечить более эффективное совместное использование ресурсов Ирана и других стран - участниц МАК для развития отрасли авиации, инфраструктуры, авиастроения.

Межгосударственный авиационный комитет учрежден в 1991 году. Среди его задач - расследование авиационных катастроф и инцидентов с воздушными судами. Комитет, в частности, участвовал в расследовании крушения Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" в Египте в 2015 году. Причиной случившегося стал теракт.