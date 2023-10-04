Продажи автомобилей Sollers в России в сентябре выросли на 31%

Они превысили 1 тыс. штук

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Продажи автомобилей Sollers в России в сентябре 2023 года выросли по сравнению с августом на 31% и составили более 1 тыс., говорится в сообщении автопроизводителя.

"В сентябре 2023 года на территории Российской Федерации был продан 1 071 автомобиль Sollers. <…> По сравнению с результатами августа, когда клиентам было передано 819 автомобилей, в сентябре данный показатель вырос практически на 31%", - отмечается в сообщении.

Наиболее популярной моделью в отчетном месяце стал Sollers Atlant, продажи которого в сентябре составили 925 шт. За сентябрь также было продано 146 экземпляров Sollers Argo.

В прошлом году Sollers запустил производство коммерческих автомобилей Atlant и Argo на своем заводе в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Республика Татарстан). Продажи обеих моделей начались в декабре 2022 года.