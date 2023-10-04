Молдавия модернизирует 446 км железной дороги для наращивания товарооборота с Украиной

Молдавское правительство одобрило обращение за кредитом к ЕБРР на сумму €23 млн

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Молдавия намерена модернизировать 446 км железной дороги, которая пересекает республику с севера на юг и соединяет западные области Украины с портами на Черном море. Для этого молдавское правительство одобрило обращение за кредитом к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму €23 млн, информирует пресс-служба кабинета министров.

"Железнодорожный коридор Вэлчинец - Окница - Бельцы - Унгены - Кишинев - Каинары будет восстановлен при поддержке ЕБРР", - уточняется в сообщении.

Деньги выделяются республике на 15 лет под 0,5% годовых. Они будут направлены на замену шпал, рельсов и балласта на опасных участках. Отмечается, что это позволит повысить безопасность и скорость перевозок.

Как заверил ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну, правительство готово оказать Украине все необходимое содействие для вывоза зерна и транзита других грузов.