Группа Mondi досрочно завершила продажу последнего актива в РФ

Группа получила 57 млрд рублей, оставшаяся часть в 23 млрд рублей будет выплачена равными платежами в ноябре и декабре

СЫКТЫВКАР, 4 октября. /ТАСС/. Австрийская группа Mondi досрочно завершила основную часть сделки по продаже последнего и ключевого актива в России - АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" ("Монди СЛПК"). Группа получила 57 млрд рублей, оставшаяся часть в 23 млрд рублей будет выплачена равными платежами в ноябре и декабре 2023 года, говорится в официальном сообщении группы.

17 сентября Mondi объявила о продаже АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" компании "Сезар инвест" за 80 млрд рублей до конца 2023 года (около €775 млн по обменному курсу в сентябре).

"Mondi рада подтвердить, что закрытие было ускорено и продажа уже завершена. Таким образом, Mondi завершила свой выход из России. Mondi получила 57 млрд рублей на свой счет в лондонском банке и имеет аккредитив на последние 23 млрд рублей, которые будут выплачены двумя равными платежами в ноябре и декабре 2023 года", - говорится в официальном сообщении.

В августе 2022 года сообщалось, что группа Mondi заключила соглашение о продаже АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" компании Augment Investments Limited за 95 млрд рублей. Сделку намеревались завершить до конца 2022 года. Однако 5 июня этого года группа сообщила о прекращении сделки из-за "отсутствия прогресса в получении разрешений на ее завершение".

"Сезар инвест" - дочернее предприятие московской девелоперской компании Sezar Group. "Монди Сыктывкарский ЛПК" является одним из ведущих производителей немелованной тонкой бумаги и тарного картона в России. На производстве занято около 4,5 тыс. человек. Выручка предприятия за 2022 год составила €1 085 млн. На 30 июня 2023 года валовые активы предприятия составляли €1 107 млн, чистые активы - €856 млн.