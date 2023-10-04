Гендиректор "Перекрестка" покидает пост

Андрей Калмыков займется собственными проектами

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Гендиректор торговой сети "Перекресток" Андрей Калмыков покидает свой пост. Он займется собственными проектами, говорится в пресс-релизе компании X5 Group (управляет сетью "Перекресток").

"Андрей Калмыков принял решение покинуть пост генерального директора торговой сети "Перекресток" и займется собственными проектами", - сообщил ретейлер. Наблюдательный совет компании назначил временно исполняющим обязанности гендиректора "Перекрестка" директора по стратегии и развитию бизнеса X5 Владимира Салахутдинова.

О назначении Калмыкова руководителем торговой сети было объявлено в конце августа 2022 года. До прихода в Х5 он был гендиректором авиакомпании "Победа", а до этого - первым заместителем гендиректора "Аэрофлота", работал в министерстве транспорта РФ, руководил туристической компанией Sunrise Tour.

"Я благодарю Х5 Group и команду "Перекрестка" за ценный и интересный опыт работы в очень динамичной среде вместе с профессиональными, неравнодушными людьми. Желаю Х5 успешной реализации стратегии и достижения бескомпромиссного лидерства на рынке", - сказал Калмыков, слова которого приводятся в релизе.

"От лица компании благодарю Андрея за стремление погрузиться в ретейл, за поиск точек роста для повышения эффективности сети и Х5 в целом", - сказал, в свою очередь, главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

О компании

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 июня 2023 года находились 22,682 тыс. магазинов, в том числе 20,248 тыс. магазинов "Пятерочка", 956 супермаркетов "Перекресток" и 809 "жестких" дискаунтеров "Чижик".