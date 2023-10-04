Минсельхоз подготовит проект по развитию опорных сельских населенных пунктов

Он будет привлекать молодых специалистов на сельские территории, а также будет развивать не только городские, но и сельские агломерации, заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минсельхоз России по поручению президента готовит к реализации с 2025 года проект по развитию опорных сельских населенных пунктов. Об этом заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, выступая на российской агропромышленный выставке "Золотая осень 2023".

"По поручению президента на сегодняшний день Минсельхоз готовит к реализации с 2025 года проект, связанный с развитием опорных сельских населенных пунктов - таких пунктов уже выбрано 1 800 по всей стране, и это будет комплексное развитие - социальной, транспортной, инжиниринговой инфраструктуры на селе", - сказала Абрамченко. Она отметила, что проект будет привлекать молодых специалистов на сельские территории, а также будет развивать не только городские, но и сельские агломерации.

В свою очередь замминистра финансов РФ Ирина Окладникова отметила рост расходов регионов на развитие сельских территорий с 2020 по 2022 год. "Они (цифры - прим. ТАСС) ежегодно растут. Например, в 2020 году субъекты дополнительно к нашему бюджетному федеральному финансированию потратили 380 млрд рублей, в 2021 году этот объем уже составил 574 млрд рублей, в 2022 - совершенно непростом году с точки зрения исполнения всех бюджетов всех уровней - это было уже 619 млрд рублей", - рассказала Окладникова.

При этом и на текущий год предполагается рост расходов еще примерно на 50 млрд рублей, добавила замминистра. "Предварительно на текущий год предполагается рост примерно еще на 50 млрд рублей. Отчетные данные мы, безусловно, соберем уже в конце текущего года. Но это говорит не только о том, что на федеральном уровне приоритет стал понятен, осязаем, виден, но и наши главы субъектов тоже этот приоритет понимают и с ним соглашаются. Об этом говорят цифры", - сказала Окладникова.

В начале сентября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев говорил, что около 16 млрд рублей направлено регионам Дальнего Востока на развитие сельских территорий со старта соответствующей программы в 2020 году, на эти средства построено около 24 тыс. кв. м жилья.

Ранее в июне президент России Владимир Путин поручил установить правила разработки долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов.