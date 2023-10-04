Москва возглавила рейтинг доступности инновационных кадров

Второе место занял Санкт-Петербург

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область в августе стали лидерами рейтинга доступности кадров для инновационной экономики среди регионов с численностью экономически активного населения более 2 млн человек. Рейтинг составляет Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Регионы в рейтинге разделены на пять групп. Так, в первую группу вошли регионы, где экономически активное население составляет более 2 млн человек, во вторую - от 1 до 2 млн человек, в третью - от 500 тыс. до 1 млн человек, в четвертую - от 100 тыс. до 500 тыс. человек, в пятую - менее 100 тыс. человек. Москва заняла лидирующую позицию в первой группе, на втором месте расположился Санкт-Петербург, а третье заняла Свердловская область.

Первое место во второй группе заняла Новосибирская область, за ней следуют Нижегородская область и Красноярский край. В третьей группе лидером стала Тюменская область. Второе место заняла Томская область, а на третью строчку поднялся Хабаровский край.

Лидером четвертой группы стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Второе и третье места заняли Амурская и Сахалинская области соответственно. Группу с наименьшим показателем численности экономически активного населения возглавила Магаданская область. За ней следуют Чукотский автономный округ и республика Алтай.

В пресс-службе АИРР отметили, что спрос на специалистов для инновационной экономики в августе сохранялся на высоком уровне. "Это обусловлено постоянной потребностью в технологическом развитии, которое требует квалифицированных кадров в сферах науки, техники, инженерии и математики. Также карьерные возможности в области инноваций продолжают привлекать молодых специалистов, завершивших обучение в летний период", - сказано в сообщении.

За летние месяцы этого года общее число открытых вакансий в российских регионах выросло на 22% по отношению к пяти месяцам с начала года, а вакансий для новой экономики - на 11%. К вакансиям, востребованным в условиях развития инновационной экономики, относят ученых, аналитиков, инженеров, архитекторов, проектировщиков, программистов, тестировщиков, математиков, экологов и биологов.

О рейтинге АИРР

Эксперты АИРР на регулярной основе публикуют аналитические продукты, например, ежемесячные рейтинги доступности кадров для инновационной экономики и мониторинг медиаактивности региональных властей.