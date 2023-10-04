Молдавия ввела лицензирование импорта зерновых

Мера нужна для защиты местных производителей

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Правительство Молдавии ввело лицензирование операций импорта зерновых для защиты местных производителей.

"Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о лицензировании импорта ряда зерновых. Оно вводится на импорт пшеницы, кукурузы и подсолнечника с целью защиты местных производителей и стабилизации цен на внутреннем рыке. Эта мера будет действовать на период чрезвычайного положения", - заявил на брифинге министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля. По его словам, выдавать документы на импорт будет министерство после предоставления доказательств необходимости пополнить запасы.

Молдавские фермеры в июне вышли на протесты, пригнав сотни тракторов к зданию правительства. Они потребовали от властей ввести запрет на ввоз в страну зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы. Лидеры протестующих проинформировали, что подавляющее большинство мелких и средних фермеров пострадали от засухи, высокой инфляции и увеличения процентных ставок по кредитам и находятся на грани банкротства, так как цены на зерно, кукурузу и подсолнечник в стране упали практически в два раза.

Ранее власти Молдавии проинформировали Украину о планах введения ограничений. В ответ замминистра экономики Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". После этого заявления в Кишиневе отказались от ограничений и пообещали оказать дополнительную помощь фермерам.