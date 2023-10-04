В Минэкономразвития заявили об ускорении инфляции с 26 сентября по 2 октября до 5,94%

Год к году рост цен составил 5,94%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном ведомством

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Инфляция в РФ в период с 26 сентября по 2 октября ускорилась до 5,94% с 5,74% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 26 сентября по 2 октября 2023 года инфляция замедлилась до 0,21% (0,28% неделей ранее). Год к году рост цен составил 5,94%. В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,26% за счет снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию и остальные продукты питания. Также замедлился рост цен в сегменте непродовольственных товаров до 0,08% при возобновлении снижения цен на бензин и дизель топлива. В секторе услуг цены выросли на 0,27% преимущественно за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Как стало известно 12 сентября, Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%.