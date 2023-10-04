Суд не удовлетворил жалобу Магомедова к "Дальневосточному морскому пароходству"

Таким образом, кипрские компании и Зиявудин Магомедов должны выплатить ДВМП 80 млрд рублей и $13,8 млн в связи с незаконным выводом активов общества с 2012 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы оставил кассационную жалобу ряда офшоров и Зиявудина Магомедова к "Дальневосточному морскому пароходству" (ДВМП, головная компания Fesco) без удовлетворения, следует из соответствующего судебного определения, размещенного на официальном сайте арбитражного суда.

Таким образом, кипрские компании и Магомедов должны выплатить ДВМП 80 млрд рублей и $13,8 млн в связи с незаконным выводом активов общества с 2012 года.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в материалах.

Ранее транспортная группа Fesco сообщала, что направит взысканные средства на компенсацию причиненных убытков.

Иск был зарегистрирован в октябре 2022 года. Решение о подаче иска было принято по завершении финансового аудита Fesco по поручению совета директоров с сентября 2020 года. По данным компании, в противном случае долговая нагрузка могла ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП, а также нанести ущерб группе и акционерам.

ТАСС ранее сообщал, что Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года конфисковал акции транспортной группы Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову, осужденному на 19 лет колонии за создание преступного сообщества и хищение 11 млрд рублей. Как следует из приговора суда, арестованное имущество осужденных подлежит конфискации. Ранее Арбитражный суд города Москвы установил, что Магомедов, пользуясь своими полномочиями по управлению обществом, через подконтрольные ему компании получил от ПАО "ДВМП" денежные средства, которые использовал для приобретения акций самого общества.

Также прокуратура подала иск к акционерам транспортной группы Fesco. В иске содержится просьба об обращении в доход государства акций Fesco, оставшихся в коммерческом обороте после конфискации доли Зиявудина Магомедова.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.