Запад изучает возможные юридические основания для передачи Киеву замороженных активов РФ

Замороженных активов РФ около $300 млрд, большая часть из них находится в Европе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Страны Запада рассматривают возможные юридические основания для передачи Украине замороженных активов РФ. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Университете штата Техас. Трансляция велась на сайте Госдепа.

"Их (замороженных активов РФ - прим. ТАСС) около $300 млрд, и большая часть из них находится в Европе, а не в Соединенных Штатах, - сказал Блинкен. - Мы изучаем, какие могут быть юридические основания у нас и у европейцев, чтобы фактически использовать эти активы в интересах Украины".

Блинкен при этом подчеркнул, что для конфискации российских активов Запад должен предоставить подтверждение того, что "для этого есть правовая основа".

С весны 2022 года ЕС неоднократно заявлял, что заморозил порядка $300 млрд золотовалютных ресурсов России. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что Вашингтон, его союзники и партнеры рассматривают варианты потенциального использования российских суверенных активов для восстановления Украины после конфликта.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства на право собственности - частной, государственной или корпоративной - абсолютно недопустимы. В этой связи он заявил, что Россия будет по мере возможности защищать свои интересы.