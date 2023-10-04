ВТБ готов обеспечить проработку проекта "Север - Юг"

В будущем его планируют представить российским и международным инвесторам, сообщили в банке

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ВТБ готов взять на себя затраты по проработке международного транспортного коридора Север - Юг, чтобы потом представить его российским и международным инвесторам. Об этом ТАСС сообщили в банке.

"В ВТБ накоплена необходимая экспертиза и опыт в реализации масштабных инфраструктурных проектов, под реализацию проекта "Север - Юг" создана специальная команда, мы готовы взять на себя затраты по проработке проекта с тем, чтобы в будущем представить его российским и международным инвесторам", - говорится в сообщении.