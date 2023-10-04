Вологодская область предложит Белоруссии зайти на площадку бизнес-кооперации

Платформу создали для сотрудничества крупного и малого бизнеса. На ней автоматизирован поиск заказов, рынков сбыта и партнеров, а также представлены заказы крупнейших предприятий области, муниципальные и региональные государственные закупки

ТАСС, 4 октября. Вологодская область и Беларусь планируют расширить сотрудничество в сфере машиностроения для замещения ушедшей с российского рынка западной техники, в агропромышленном комплексе и других отраслях. Для этого регион предложит белорусским партнерам зайти на вологодскую площадку "Электронная бизнес-кооперация", сообщил губернатор Олег Кувшинников по итогам прошедшей встречи с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым, она состоялась в преддверии поездки официальной делегации Вологодской области в Беларусь.

"На предстоящую встречу в Республике Беларусь мы поедем с конкретными предложениями. Они касаются и развития семеноводства, и локализации производств белорусской техники на территории нашей страны, нашего региона. Мы заинтересованы в поставках из Белоруссии комплектующих и техники, которые должны заместить продукцию, ушедшую с рынка. В первую очередь это важно для наших промышленных предприятий. Именно поэтому мы предлагаем белорусским партнерам заходить на нашу площадку "Электронная бизнес-кооперация". Вместе мы должны показать всему миру, что самодостаточны. В нынешней ситуации, когда происходят глобальные изменения, меняются экономические модели, мы продолжаем спокойно работать и развивать наше сотрудничество", - привела пресс-служба слова губернатора.

Платформа "Электронная бизнес-кооперация" создана для сотрудничества крупного и малого бизнеса, для наращивания оборотов компаний. На ней автоматизирован поиск заказов, рынков сбыта и партнеров. Представлены заказы крупнейших предприятий области, муниципальные и региональные государственные закупки.

Поездка вологодской делегации в Белоруссию состоится в конце октября, в ходе нее планируется встреча с главой союзного государства.

О сотрудничестве

Беларусь является одним из основных партнеров Вологодской области. Налажено взаимодействие в сфере экономики, дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве, агропромышленном комплексе, экологии, культуре, образовании, молодежной политике, спорте, социальной сфере. Республика занимает первое место среди стран-контрагентов региона. Вологодская область поставляет в Беларусь продукцию черной металлургии и лесопромышленного комплекса, удобрения, развивается сотрудничество в сферах машиностроения и сельского хозяйства.

"Буквально за два года наш товарооборот вырос на 37% (за 2022 год он достиг $900 млн - прим. ТАСС). Это очень серьезный показатель. Импортозамещение в условиях санкций и новые направления, о развитии которых мы договаривались, работают. Речь идет о таких позициях, как нефтепродукты, компьютеры, бытовая электроника, которую с удовольствием закупают торговые сети Вологодской области. Раньше таких поставок не было. Спросом пользуется и наша сельскохозяйственная техника <…>. Сегодня мы обсуждали и туристический потенциал региона, который, считаю, нужно презентовать для белорусов", - привела пресс-служба слова посла.

В предстоящем "Новогоднем путешествии Деда Мороза по странам ближнего и дальнего зарубежья" Дед Мороз посетит Беларусь в этом году. Проект реализуется при поддержке Министерства иностранных дел РФ.