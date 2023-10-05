В Россию в 2023 году пришло 16 новых иностранных брендов

Большинство новых иностранных компаний, пришедших в страну, - это бренды одежды и обуви, а также товаров для дома из Турции

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. С начала 2023 года в России появилось 16 новых иностранных брендов потребительских товаров - это рекорд с 2019 года, пишет РБК со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании NF Group (бывшая Knight Frank).

В 2019 году в России появилось 26 новых зарубежных розничных игроков, после чего число новых иностранных компаний ежегодно снижалось. Так, в 2020 году их было 13, в 2021 году - 15, а в 2022 году - всего 11.

Большинство новых иностранных компаний, пришедших в Россию в 2023 году, - это бренды одежды и обуви, а также товаров для дома из Турции. По данным NF Group, в 2023 году в России появилось девять таких компаний, которые работают в ценовом сегменте "средний" и "выше среднего". Еще три игрока - из Белоруссии. Также на российский рынок вышли продавец спортивной одежды из Австралии, сети из Киргизии, Южной Кореи и Эстонии.

География происхождения иностранных компаний, выходящих на российский рынок, с 2022 года существенно изменилась. Ранее в стране начинали работать сети преимущественно из Европы и США, например, в 2021 году в стране появились французская Dior Beauty, испанская Zara Beauty и американская Guess Activewear. В 2020 году ситуация была схожей - в страну пришли германская сеть Boss Woman, шведская & Other Stories и итальянская Ereda.