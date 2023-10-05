В Москве объем промышленного производства вырос более чем на 12%

За восемь месяцев 2023 года в столице стали производить больше одежды, лекарственных препаратов, комплектующих для автомобилей и машиностроения, а также электрического оборудования

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Москве за восемь месяцев вырос более чем на 12%, рост во многом обеспечен за счет увеличения выпуска товаров в обрабатывающих отраслях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Предприятия города стабильно развиваются. Так, за восемь месяцев 2023 года промышленное производство в столице выросло на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 13,9%", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что за восемь месяцев текущего года в Москве стали производить больше одежды, лекарственных препаратов, комплектующих для автомобилей и машиностроения, а также электрического оборудования.

"Благодаря поддержке правительства Москвы предприятия могут использовать различные инструменты для развития и продвижения бизнеса. Пул системных мер поддержки промышленников включает в себя около 20 инструментов. Сейчас мы создали чат-бот в мессенджере Telegram, который, например, поможет получить информацию о существующих налоговых льготах, порядке предоставления субсидий, свободных земельных участках под строительство производств и многом другом", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Электронный помощник позволяет учитывать такие факторы, как строительство нового или развитие существующего производства, наличие или отсутствие земельного участка в собственности, а также необходимость в приобретении оборудования и подключении к инженерным коммуникациям.