"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию новый комплекс на месторождении Жагрина

Установка позволит нарастить объемы добычи до 8 млн тонн в год

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Газпромнефть-Хантос", дочернее предприятие "Газпром нефти", ввело в эксплуатацию новый производственный комплекс на месторождении имени Александра Жагрина, который позволит нарастить добычу с 5,5 млн до 8 млн тонн в год, говорится в сообщении компании.

"Новая установка подготовки нефти дополнит уже существующую инфраструктуру, которая была запущена на активе в 2022 году. Это оборудование предназначено для приема продукции скважин, отделения нефти от воды, попутного нефтяного газа и других примесей, а также последующей ее транспортировки по магистральным нефтепроводам. Пропускная способность установки подготовки нефти напрямую влияет на объемы добычи на месторождении", - отмечается в сообщении.

Кластер "Зима" - один из новых и перспективных активов "Газпром нефти" в Западной Сибири, включает в себя восемь лицензионных участков: Западно- Зимний, Северо-Вайский, Карабашский-84, Средневайский, Южно-Зимний, Холодный, Снежный и Ледовый. Общая площадь кластера - более 5 тыс. кв. км, геологические запасы - 840 млн тонн нефти.

"Месторождение имени Александра Жагрина - стратегический актив "Газпром нефти" в Югре, уникальный по объемам запасов и масштабам технологических вызовов. Месторождение характеризуется сложным геологически строением, часть залежей относятся к традиционным, но также имеются трудноизвлекаемые запасы. На подготовку месторождения к промышленной разработке потребовалось всего два года, что существенно опережает среднеотраслевые темпы реализации подобных сложных проектов", - прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Федоров.

По его словам, ключом к быстрому освоению месторождения стала стратегия эффективного ввода запасов в разработку и современные цифровые технологии, применение которых помогло в максимально короткие сроки запустить инфраструктуру. "Новый комплекс позволит не только обеспечить рост добычи, но и приступить к разработке других активов кластера "Зима", - добавил Федоров.