Московское предприятие создало мультисервисную стойку

Разработка на 90% состоит из отечественных решений и комплектующих

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Производитель промышленной электроники в Москве изготовил многофункциональную стойку, которая выполняет функции ультрабыстрой зарядки гражданского электротранспорта, видеонаблюдения, оперативной связи со службой экстренного реагирования, а также обеспечивает трансляцию видеоконтента на широкоформатный монитор. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Сегодня свыше 100 предприятий в Москве выпускают компьютерную технику, оптику и электронику. Они активно развиваются, наращивают объемы производства и успешно реализуют концепцию технологической независимости, создавая инновационную продукцию. Так, компания "Электропривод и силовая электроника" первой в России создала мультисервисную стойку, с помощью которой можно решать целый комплекс задач городской инфраструктуры и предоставлять умные сервисы для горожан. Разработка на 90% состоит из отечественных решений и комплектующих", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Отмечается, что устройство выполняет функции зарядной станции для электромобилей и электросамокатов гостей и жителей столицы, а в перспективе - беспилотных систем доставки и аэроинспекции. Конструкция также предусматривает наличие держателей силовых кабелей зарядки, которые сохраняют их опрятный внешний вид и исключают контакт с дорожным покрытием.