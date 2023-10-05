В реестр российского ПО внесли платформу "Транснефти" для управление процессами

Как отметили в компании, в число преимуществ платформы, в частности, входят ее высокая производительность, использование сервис-ориентированной архитектуры и динамическое масштабирование

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Программная платформа "Эволюция. СКАДА" "Транснефти" для реализации систем управления технологическими и производственными процессами в реальном времени внесена в реестр российского ПО, говорится в сообщении компании.

"Программная платформа "Эволюция. СКАДА", являющаяся совместной разработкой ПАО "Транснефть" и ООО "Транснефть - технологии", прошла регистрацию в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это подтверждает ее соответствие всем требованиям, предъявляемым к программному обеспечению, разрабатываемому в Российской Федерации и обеспечивающему технологический суверенитет страны. Кроме того, включение платформы в реестр дает возможность продемонстрировать потенциал ее использования в различных отраслях промышленности", - сказано в сообщении.

Программная платформа "Транснефти" может выступить базисом для создания систем диспетчерского контроля и управления процессами транспортировки нефти и нефтепродуктов, автоматизации систем станционного управления.

В число преимуществ платформы, как отмечает "Транснефть", входят ее высокая производительность (1,2 млн изменений в секунду), использование сервис-ориентированной архитектуры, динамическое масштабирование, высокий уровень надежности и безопасности, наличие специализированного комплексного хранилища и интегрированного CI/CD-конвейера, открытость для развития силами сторонних интеграторов, технологическая совместимость с решениями крупных российских разработчиков ПО.

Платформа является универсальной и может быть применена в любой отрасли промышленности, подчеркивает компания.

В 2022 году совет директоров "Транснефти" утвердил программу инновационного развития до 2026 года. Глава компании Николай Токарев позже отмечал, что в ближайшие три года "Транснефть" направит 30 млрд рублей на цифровизацию.