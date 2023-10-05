ВТО снизила прогноз роста торговли товарами в 2023 году до 0,8%

В 2024 году экономисты Всемирной торговой организации ожидают повышения темпов роста до 3,3%

ЖЕНЕВА, 5 октября. /ТАСС/. Экономисты Всемирной торговой организации (ВТО) снизили прогноз роста торговли товарами в мире в 2023 году до 0,8% с 1,7%. В 2024 году они ожидают повышения темпов роста до 3,3%, говорится в опубликованном в Женеве докладе о перспективах мировой коммерции.

"Прогнозы роста мировой торговли товарами в 2023 году были снижены экономистами ВТО на фоне продолжающегося спада, который начался в четвертом квартале 2022 года, - отмечается в докладе. - Ожидается, что объем мировой торговли товарами в этом году вырастет на 0,8%, что составляет менее половины роста на 1,7%, прогнозировавшегося в апреле. Прогнозируемый на 2024 год рост на 3,3% практически не изменился по сравнению с предыдущей оценкой".

В ВТО ожидают, что мировой ВВП увеличится на 2,6% в текущем году и 2,5% в будущем. Согласно докладу, рост торговли в 2024 году "должен ускориться", а секторы, которые "более чувствительны к деловым циклам, должны стабилизироваться и восстановиться, поскольку инфляция замедляется, а процентные ставки начинают снижаться". Вместе с тем авторы доклада обратили внимание на появляющиеся "признаки фрагментации цепочки поставок, что может поставить под угрозу относительно позитивный прогноз на 2024 год". Они указывают на тот факт, что "доля промежуточных товаров в мировой торговле, являющаяся индикатором активности глобальной цепочки поставок, упала до 48,5% в первом полугодии 2023 года по сравнению со средним показателем в 51,0% за предыдущие три года".

"Прогнозируемое замедление торговли в 2023 году вызывает беспокойство из-за негативных последствий для уровня жизни людей во всем мире", - заявила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. Фрагментация мировой экономики, предупредила она, "только усугубит эти проблемы", поэтому члены ВТО должны укреплять мировую торговую систему, избегая протекционизма. "Мировой экономике и особенно бедным странам будет трудно восстановиться без стабильной, открытой, предсказуемой, основанной на правилах и справедливой многосторонней торговой системы", - резюмировала Оконджо-Ивеала.