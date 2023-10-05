Киев поставил на паузу иск в ВТО из-за зернового спора

Как заверил замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка, Киев хочет найти "конструктивное решение в рамках всего Евросоюза"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Украина приостановила рассмотрение жалоб во Всемирной торговой организации (ВТО) против Польши, Словакии и Венгрии, запретивших ввоз украинского зерна, и работает над комплексным решением зернового спора. Об этом заявил журналистам в Брюсселе замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Мы видим, что эта проблема будет устранена в ближайшие недели и месяцы", - указал он. "Поэтому, пока мы ищем практическое решение, наши споры в ВТО на сегодня приостановлены", - приводит слова Качки Польское агентство печати.

Вместе с тем, по словам замминистра, в этом вопросе Украина все еще находится на этапе консультаций. "Мы не создали рабочий орган для урегулирования спора [в ВТО], мы находимся на стадии консультаций. Мы передали иск в ВТО, срок консультаций составляет 60 дней", - напомнил он.

Как заверил Качка, украинская сторона хочет найти "конструктивное решение в рамках всего Евросоюза".

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В этой связи Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий в торговой сфере. Для выхода из ситуации правительство Украины предложило также ввести процедуру лицензирования, предполагающую выдачу министерством экономики страны лицензий на экспорт каждой партии зерновых после согласования с Еврокомиссией и странами-импортерами.