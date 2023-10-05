Пресс-служба Усманова назвала запугиванием действия правоохранителей ФРГ в его отношении

Там отметили, что в мае 2022 года Усманов передал в адрес правоохранительных органов Германии информацию обо всем имуществе

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Действия правоохранительных органов ФРГ в отношении Алишера Усманова вызывают огромное удивление и чувство стыда, прошедший в Германии обыск в доме, который в этой стране связывают с Усмановым, "выглядит как еще один эпизод запугивания и политического преследования", сообщили ТАСС в пресс-службе Алишера Усманова.

"Прошедший обыск выглядит как еще один эпизод запугивания и политического преследования с намеком на национальность, что не скрывается в названии специальной следственной комиссии немецкой таможни "Matrjoschka", - сообщили ТАСС в пресс-службе Усманова.

Там также отметили, что в мае 2022 года Усманов передал в адрес правоохранительных органов Германии информацию обо всем имуществе, приобретенном им в ФРГ и других странах ЕС за последние 20 лет, а также о своих доходах и расходах за этот период. "В отношении имущества траста, который он когда-то основал, А. Усманов заявлял, что является его учредителем, однако он не является владельцем и не имеет прав контроля или управления его активами. В этой связи он не может знать, что в настоящее время происходит с принадлежащей трасту собственностью", - отметили в пресс-службе предпринимателя. Там также добавили, что действия правоохранительных органов ФРГ "похожи на попытку сформулировать новое абсурдное обвинение против него и начать новую главу в этой охоте на ведьм".

Ранее представители германской таможни и полиции провели обыски в одной из вилл на озере Тегернзее в 50 километрах от Мюнхена (земля Бавария). Об этом сообщало агентство DPA со ссылкой на собственные данные. По данным агентства, были конфискованы объекты, "предположительно связанные с российским олигархом", в публикации не были названы каких-либо имена.

Журнал Der Spiegel со своей стороны сообщал, что обыски проводятся на земельном участке, принадлежащем Алишеру Усманову.