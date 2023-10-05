В МВФ заявили, что темпы глобального роста остаются слабыми

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что они ухудшаются в среднесрочной перспективе

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Темпы роста мировой экономики остаются слабыми и ухудшаются в среднесрочной перспективе. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Как вы увидите из нашего обновленного прогноза на следующей неделе, текущие темпы глобального роста остаются довольно слабыми, намного ниже в среднем 3,8%, которые наблюдались в два десятилетия, предшествовавшие пандемии. И в среднесрочном периоде перспективы роста ослабели еще сильнее", - сказала Георгиева на конференции в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Это выступление предваряет осеннюю сессию руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая в 2023 году пройдет в Марокко. Встречи по линии бреттон-вудских институтов состоятся в Марракеше 9-15 октября.

"Имеются серьезные различия в динамике роста. Более сильный импульс [мировой экономике] придают Соединенные Штаты. <...> Однако самые развитые экономики замедляются. И в Китае экономическая активность - ниже ожиданий <...>", - отметила глава МВФ.