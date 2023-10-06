Эксперт: стоимость производства кино в России кратно выросла за последние два-три года

Исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев отметил, что в отрасль пришло много денег по линии стримингов

ГЕЛЕНДЖИК, 6 октября. /ТАСС/. Снимать авторское кино в России стало гораздо дороже за последние два-три года. Стоимость многих процессов увеличилась в три раза, сообщил ТАСС исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев.

"В отрасль пришло довольно много денег по линии стримингов, Института развития интернета. Конечно, когда такое большое количество денег заходит на рынок, стоимость производства разгоняется. Рост стоимости производства взрывной. Мы говорили с продюсерами, по нашим оценкам, за последние два-три года по многим позициям стоимость людей выросла в три раза", - сказал он.

В связи с этим большие авторские работы снимать в России стало достаточно сложно в последние годы. Еще одной проблемой для авторского кино в России сейчас является бойкотирование на международных рынках. Однако отрасль сейчас уже адаптируется, считает эксперт.

"Традиционные внешние для нас рынки, европейские, закрыты. Большие европейские фестивали нас жестко ставят в бан, и русское кино практически не попадает на яркие международные смотры, а если ты попадал в программу крупного международного фестиваля, было дополнительное внимание, были дополнительные продажи. Вся эта система сейчас сломана, мучительно выстраивается новая. Потихоньку система адаптируется", - сказал Малышев.

"Кинопрайм" был учрежден Романом Абрамовичем и начал работу в 2019 году. За это время он поддержал 74 картины, инвестировав 3,2 млрд рублей. Многие фильмы участвовали в программах и получили призы не только на отечественных фестивалях, но и в Каннах, Венеции, Локарно, Берлине и Роттердаме.

В новость внесена правка (09:43 мск) - передается с уточнением в заголовке, правильно - кратно.