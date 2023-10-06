Сенатор считает, что инфраструктуру Северо-Сибирской ж/д нужно строить частникам

Александр Усс отметил, что для согласования, проектирования и строительства таких объектов потребуется время

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Частных инвесторов необходимо привлекать для строительства инфраструктуры Северо-Сибирской железной дороги. Об этом в своем официальном Telegram-канале написал сенатор от Красноярского края Александр Усс.

"Поручение В. В. Путина о рассмотрении перспектив строительства Северо-Сибирской железной дороги свидетельствует о том, что в ближайшее время эта проблема может быть решена. Поэтому уже сейчас необходимо готовить системные решения об участии частных компаний-инвесторов в обустройстве сопутствующей инфраструктуры - технологических железнодорожных путей, тупиков", - считает Усс.

По словам сенатора, для согласования, проектирования и строительства таких объектов потребуется время. "Сэкономить его позволит параллельный старт - начало работ по созданию основной магистрали и того, что обеспечит ее загрузку", - пояснил Усс.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября поручил правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и РЖД рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.