"Антонов" вступил в Европейскую ассоциацию аэрокосмической и оборонной промышленности

Согласно заявлению ASD, членство позволит ей принимать участие в разработке международных стандартов и правил безопасности воздушного транспорта

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Государственное авиастроительное предприятие "Антонов" стало первой украинской компанией, присоединившейся к Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD). Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте.

"Я рад приветствовать компанию "Антонов" в рядах ASD. Это важный шаг на пути интеграции украинской аэрокосмической отрасли в промышленную экосистему Европы", - заявил генеральный секретарь ассоциации Ян Пие. По его мнению, предоставление членства украинскому авиастроителю в ASD "еще больше укрепит позиции европейской промышленности".

Как сообщили в пятницу на сайте компании, она присоединилась к организации 3 октября. Членство позволит ей принимать участие в разработке международных стандартов и правил безопасности воздушного транспорта, отмечается в заявлении.

ASD является участником Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA). В состав ASD входят 23 крупных европейских компании, осуществляющие деятельность в сферах авиастроения и оборонной промышленности. В их числе крупные компании Airbus, BAE Systems и Rheinmetall.

Государственное предприятие "Антонов" - советская, а затем украинская авиастроительная компания, входящая в структуру государственного концерна "Укроборонпром". Разработчик самолетов марки "Ан". Компания разработала один из самых больших турбовинтовых самолетов в мире Ан-22 "Антей" (1965), крупный грузовой самолет Ан-124 "Руслан" и самый большой коммерческий самолет в мире - Ан-225 "Мрия" (1988), который в 1989 г. использовался для транспортировки советского космического корабля многоразового использования "Буран".