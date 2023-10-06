Мишустин поручил продумать увеличение числа центров поддержки экспорта

Также для развития экспортного потенциала МСП РЖД вместе с Минтрансом, регионами и РЭЦ поручено проработать расширение маршрутной сети регулярных логистических решений для перевозки сборных грузов в контейнерах по железной дороге

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину и Российскому экспортному центру (РЭЦ) продумать увеличение числа центров поддержки экспорта, сообщает пресс-служба кабмина.

"До 1 декабря рассмотреть возможность увеличения числа центров поддержки экспорта, в том числе на базе центров "Мой бизнес", для создания соответствующей инфраструктуры поддержки (в том числе в межрегиональном формате) в регионах, располагающих экспортным потенциалом", - говорится в сообщении.

Кроме того, для развития экспортного потенциала малого и среднего предпринимательства (МСП) РЖД вместе с Минтрансом, регионами и РЭЦ поручено проработать расширение маршрутной сети регулярных логистических решений для перевозки сборных грузов МСП в контейнерах по железной дороге, а также цифровизацию доступа грузоотправителей к заказу и получению услуг перевозки. "Предполагается, что такая возможность будет обеспечена за счет интеграции и развития сервисов РЭЦ, информационных систем РЖД и дочерних структур госкомпании", - отмечается в сообщении.