6 октября, 07:03

Мишустин поручил продумать увеличение числа центров поддержки экспорта

Также для развития экспортного потенциала МСП РЖД вместе с Минтрансом, регионами и РЭЦ поручено проработать расширение маршрутной сети регулярных логистических решений для перевозки сборных грузов в контейнерах по железной дороге

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину и Российскому экспортному центру (РЭЦ) продумать увеличение числа центров поддержки экспорта, сообщает пресс-служба кабмина.

"До 1 декабря рассмотреть возможность увеличения числа центров поддержки экспорта, в том числе на базе центров "Мой бизнес", для создания соответствующей инфраструктуры поддержки (в том числе в межрегиональном формате) в регионах, располагающих экспортным потенциалом", - говорится в сообщении.

Кроме того, для развития экспортного потенциала малого и среднего предпринимательства (МСП) РЖД вместе с Минтрансом, регионами и РЭЦ поручено проработать расширение маршрутной сети регулярных логистических решений для перевозки сборных грузов МСП в контейнерах по железной дороге, а также цифровизацию доступа грузоотправителей к заказу и получению услуг перевозки. "Предполагается, что такая возможность будет обеспечена за счет интеграции и развития сервисов РЭЦ, информационных систем РЖД и дочерних структур госкомпании", - отмечается в сообщении. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация