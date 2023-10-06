Представители малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться кредитными каникулами

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минфину и Минэкономразвития к середине декабря проработать возможность ограничения рисков "переменных" ставок по кредитам для микропредприятий

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение Минфину и Минэкономразвития закрепить за представителями малого и среднего предпринимательства (МСП) право на кредитные каникулы, сообщает пресс-служба кабмина.

"Минфину вместе с Минэкономразвития <...> поручено закрепить за представителями малого и среднего бизнеса право на кредитные каникулы, которые можно будет брать один раз в течение срока действия договора", - говорится в сообщении. Срок выполнения этого поручения - 1 июля 2024 года.

Помимо этого, ведомствам поставлена задача к середине декабря 2023 года проработать возможность ограничения рисков "переменных" ставок по кредитам для микропредприятий.

Поручения даны по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства.