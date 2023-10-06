"Русагро" закрыла сделку по приобретению 100% акций элеватора "Биотехнологии"

В компании отметили, что приобретение элеватора позволит снизить затраты на хранение продукции, оптимизировать логистические цепочки и в целом повысить эффективность сельскохозяйственного бизнес-направления

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Группа "Русагро" закрыла сделку по приобретению 100% акций и контроля над элеватором "Биотехнологии", сообщает компания.

"Русагро" объявляет о закрытии сделки по приобретению 100% акций и контроля над элеватором АО "Биотехнологии", - говорится в сообщении. Приобретение элеватора позволит "Русагро" снизить затраты на хранение продукции, оптимизировать логистические цепочки и в целом повысить эффективность сельскохозяйственного бизнес-направления, отметили в компании.

Элеватор обладает объемом единовременного хранения в Тамбовской области в размере 240 тыс. тонн зерновых и принимает на хранение такие сельскохозяйственные культуры, как пшеница, ячмень, подсолнечник, тритикале, кукуруза, соя, рожь и другие. Он оказывает полный комплекс услуг: хранение, очистка, сушка, прием и отгрузка зерновых и масличных культур, сообщает "Русагро".

О компании

"Русагро" - это крупнейший вертикальный агрохолдинг России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк группы - 668 тыс. га. Основные активы агрохолдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.

Депозитарные расписки "Русагро" торгуются на Лондонской, Астанинской и Московской биржах.