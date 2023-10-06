Участники РЭН-2023 обсудят вопросы трансформации и развития рынка мировой энергетики

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, роль ТЭК как двигателя экономики приобретает особое значение для большинства стран мира из-за происходящих структурных изменений

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Участники международного форума Российская энергетическая неделя (РЭН) обсудят широкий круг вопросов трансформации и развития рынка мировой энергетики, говорится в сообщении Росконгресса.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, роль ТЭК как двигателя экономики приобретает особое значение для большинства стран мира из-за происходящих структурных изменений. "На площадке Российской энергетической недели мы обсудим стратегически важные вопросы развития нефтяной, газовой и угольной промышленности в новых геополитических условиях при испытаниях для всего мирового энергетического рынка. Уделим отдельное внимание цифровизации сферы, использованию технологий будущего, искусственного интеллекта и других современных разработок", - отметил Новак.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков отметил, что глобальная энергетика находится под давлением политической и макроэкономической неопределенности. При этом, помимо краткосрочных факторов, есть сложные для прогнозирования тенденции, среди которых декарбонизация энергосектора и чрезмерный рост возобновляемых источников в мире. "Возможности и риски энергоперехода, новые рыночные тренды, возможные сценарии развития мировой энергетики - все эти вопросы и обсудят участники Российской энергетической недели", - цитирует Кобякова пресс-служба Росконгресса.

Центральной темой Российской энергетической недели в 2023 году станет "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее". В деловую программу форума, который пройдет в Москве с 11 по 13 октября, включены более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка", "Устойчивое развитие и климат", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация" и "Развитие отраслей ТЭК". В рамках основной программы форума состоятся деловые завтраки на темы "Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее" и "Маршрут построен: биржевая магистраль для ТЭК". В нулевой день РЭН-2023 пройдет научно-практическая конференция "Территория энергетического диалога".

Центральным событием трека "Международная повестка" станет сессия "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности" с участием вице-премьера РФ Александра Новака. В дискуссии запланировано участие глав профильных министерств зарубежных стран, среди которых генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс, премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, министр нефти Исламской Республики Иран Джавад Оуджи и министр энергетики Республики Азербайджан Парвиз Шахбазов. Темами сессий блока "Устойчивое развитие и климат" станут будущее низкоуглеродной энергетики в России и новые климатические проекты. Одними из ключевых тем предстоящей Российской энергетической недели также станут научно-технологическое развитие и цифровая трансформация.

13 октября станет Молодежным днем. Также в рамках форума вручат международную премию "Глобальная энергия" за исследование и разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии. Состоится церемония награждения журналистской международной премии "Энергия пера".

О форуме

Международный форум Российская энергетическая неделя является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2022 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В форуме приняли участие свыше 3 тыс. участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий.

Организаторами форума являются фонд Росконгресс, Министерство энергетики России при поддержке правительства Москвы. ТАСС - информационный партнер Российской энергетической недели.