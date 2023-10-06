FAO заявила о сохранении стабильных мировых цен на продовольствие в сентябре

По данным организации, их индекс составил 121,5 пункта, что на 10,7% ниже соответствующего уровня 2022 года и на 24% ниже его рекордного значения, зафиксированного в марте 2022 года

РИМ, 6 октября. /ТАСС/. Показатель мировых цен на продовольственные товары сохранил относительную стабильность в сентябре. Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, не изменился по сравнению с августом и составил 121,5 пункта, что на 10,7% ниже соответствующего уровня 2022 года и на 24% ниже его рекордного значения, зафиксированного в марте 2022 года.

Как отмечается, значительный рост котировок сахара, достигших максимального уровня с 2010 года, и кукурузы был компенсирован снижением котировок растительных масел, молочной продукции и мяса. Значение Индекса цен на зерновые FAO выросло на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, главным образом в результате повышения мировых цен на кукурузу на 7% на фоне высокого спроса на поставки из Бразилии, менее активной реализации фермерской продукции в Аргентине и повышения транспортных тарифов на баржевые перевозки из-за низкого уровня воды в реке Миссисипи в США. При этом мировые цены на пшеницу упали на 1,6%, чему способствовало наличие обширных запасов и благоприятные прогнозы на урожай в РФ.

Значение Индекса цен на растительные масла FAO снизилось на 3,9% по сравнению с августом. Цены на молочную продукцию продолжают снижаться девятый месяц подряд, и значение индекса на этот вид продукции оказалось на 2,3% ниже его августовского уровня.

Максимального уровня с ноября 2010 года достигло значение Индекса цен на сахар FAO, которое выросло на 9,8% по сравнению с августом. Это обусловлено сокращением предложения на мировых рынках в предстоящем сезоне. Предварительные прогнозы указывают на снижение производства в Таиланде и Индии, странах - ведущих производителях сахара, что связано с последствиями природного феноменом Эль-Ниньо. Однако сдерживающим дальнейший рост цен фактором стала успешная уборочная кампания, проводимая в Бразилии на фоне благоприятных погодных условий.