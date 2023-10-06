РЭО готов вложить в 2023-2024 годах в мусороперерабатывающие заводы 68,3 млрд рублей

Общая стоимость проектов составит 77,1 млрд рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Проекты по строительству предприятий обращения с бытовыми отходами могут получить финансирование в размере 68,3 млрд рублей в 2023-2024 годах. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Если за последние три года (2021-2023) таких проектов было 14 в 12 регионах, то в 2023-2024 их уже будет 25 в 20 регионах. Общая стоимость проектов составит 77,1 млрд рублей, со своей стороны РЭО готов их профинансировать на 68,3 млрд рублей, что составляет до 95% от общей стоимости. Хочу также подчеркнуть, что доля концессий также выросла среди проектов и составила 72%", - сказал заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, чьи слова приводятся в сообщении.

Создание предприятий позволит обеспечить обработку 4,3 млн тонн отходов и переработку 1,4 млн тонн и приблизить регионы к достижению показателей нацпроекта по снижению захоронения в два раза и увеличению сортировки до 100%.

"Количество проектов в области обращения с отходами ежегодно растет, но поддержка для них не снижается. РЭО предоставляет финансовые меры поддержки, а также проводит совместно с регионами структурирование и подготовку к запуску инвестиционных проектов", - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В дорожной карте проектов РЭО 18 концессионных соглашений с объемом инвестиций 40,7 млрд рублей. Этот механизм государственно-частного партнерства начал действовать в 2021 году. Средства для реализации проектов РЭО привлекает с рынка и за счет размещения облигаций может финансировать инвестиционные проекты на срок до 12 лет в объеме 95% от их проектной стоимости.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.