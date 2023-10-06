6 октября, 12:11

Медведев прокомментировал спад экономики ФРГ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампредседателя Совбеза РФ сравнил эти данные с прогнозами по российской экономике

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал данные о прогнозируемом спаде экономики Германии, сравнив их с прогнозами по российской экономике.

"Правительство Германии спрогнозировало спад экономики страны на 0,4%. Экономика России вырастет по итогам года на 2,8%. Так держать, Шольц, Бербок и Ко!" - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Германский Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры спрогнозировал, что в текущем году ВВП ФРГ сократится на 0,5%. В 2024 году ожидается рост экономики на 0,7%. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичГерманияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация