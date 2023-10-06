Нидерланды выделят Украине более €100 млн

Из них €60 млн пойдут на поддержку нидерландских компаний, которые хотят внести свой вклад в восстановление страны

ГААГА, 6 октября. /ТАСС/. Нидерланды выделят Украине €102 млн в рамках третьего пакета помощи. Об этом сообщается на сайте нидерландского правительства.

"Нидерланды выделяют €102 млн на третий пакет помощи Украине в 2023 году", - говорится в сообщении.

"€60 млн пойдут на поддержку нидерландских компаний, которые хотят внести свой вклад в восстановление страны. Эти деньги предназначены для страхования экспортных кредитов, которое покрывает платежные риски, связанные с инвестициями и транзакциями в стране. Кроме того, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, €30 млн будут потрачены на закупку газа и поставку запчастей для электросети. Оставшиеся €12 млн пойдут на поддержку районов, которые недавно были освобождены, и МВФ, который предоставляет техническую помощь Украине для реализации реформ", - отмечается в сообщении.