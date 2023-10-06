Путин заявил о кратном росте объемов ж/д перевозок между РФ и Узбекистаном

Глава государства обратил внимание, что в настоящее время разрабатывается комплексная программа сотрудничества по развитию железнодорожного транспорта и инфраструктуры в республике

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан успешно развивают сотрудничество в транспортной сфере, указал президент РФ Владимир Путин в заявлении по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Расширяется сотрудничество России и Узбекистана в транспортно-логистической сфере, устойчиво растут объемы железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, прямо в разы по некоторым направлениям", - сказал Путин.

Он обратил внимание, что в настоящее время разрабатывается комплексная программа сотрудничества по развитию железнодорожного транспорта и инфраструктуры в Узбекистане. "Речь идет в том числе о поставках российской железнодорожной техники и локализации производств на территории Узбекистана, что очень важно для наших узбекистанских друзей", - пояснил президент РФ.

По его словам, большие перспективы открываются в связи с этим по развитию таких транспортных коридоров, как Север - Юг, "от России, даже от Белоруссии, до побережья Индийского океана".