6 октября, 22:51

WSJ: Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти при сохранении высоких цен

AP Photo/ Hasan Jamali
© AP Photo/ Hasan Jamali

По информации газеты, такой шаг направлен на то, чтобы заручиться поддержкой Конгресса для договоренности, согласно которой Эр-Рияд признает Израиль и восстановит оборонное соглашение с Соединенными Штатами

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу, если цены на углеводороды будут оставаться высокими. Об этом королевство уведомило США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей двух государств.

Читайте также
Саудовская Аравия продолжит добровольно сокращать добычу на 1 млн б/с до конца годаТрамп пообещал, что США превзойдут Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти

По ее сведениям, такой шаг Эр-Рияда направлен на то, чтобы заручиться поддержкой Конгресса для соглашения, согласно которому Саудовская Аравия признает Израиль и восстановит оборонное соглашение с Соединенными Штатами. Отмечается, что соглашение может также предусматривать сотрудничество в ядерной сфере.

Представители американских властей, в том числе старший советник Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, указывает издание, на прошлой неделе совершили поездку в Саудовскую Аравию, в рамках которой указали властям королевства о том, что рост цен на топливо может негативно сказаться на поддержке Эр-Рияда Вашингтоном.

В свою очередь саудовские власти отметили, что собираются исходить в вопросе объемов добычи нефти от состояния рынка, а прошедшие переговоры не являются попыткой заключить соглашение о снижении цен на нефть. 

Теги:
Саудовская Аравия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация