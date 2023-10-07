WSJ: Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти при сохранении высоких цен

По информации газеты, такой шаг направлен на то, чтобы заручиться поддержкой Конгресса для договоренности, согласно которой Эр-Рияд признает Израиль и восстановит оборонное соглашение с Соединенными Штатами

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу, если цены на углеводороды будут оставаться высокими. Об этом королевство уведомило США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей двух государств.

По ее сведениям, такой шаг Эр-Рияда направлен на то, чтобы заручиться поддержкой Конгресса для соглашения, согласно которому Саудовская Аравия признает Израиль и восстановит оборонное соглашение с Соединенными Штатами. Отмечается, что соглашение может также предусматривать сотрудничество в ядерной сфере.

Представители американских властей, в том числе старший советник Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, указывает издание, на прошлой неделе совершили поездку в Саудовскую Аравию, в рамках которой указали властям королевства о том, что рост цен на топливо может негативно сказаться на поддержке Эр-Рияда Вашингтоном.

В свою очередь саудовские власти отметили, что собираются исходить в вопросе объемов добычи нефти от состояния рынка, а прошедшие переговоры не являются попыткой заключить соглашение о снижении цен на нефть.