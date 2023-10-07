FT узнала о планах ЕК начать расследование в отношении китайских ветряных турбин

По данным газеты, правительство КНР заподозрили в предоставлении субсидий производителям

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность начать расследование в отношении произведенных в Китае ветряных турбин, подозревая, что правительство КНР предоставляет субсидии производителям. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на Дидье Рейндерса, исполняющего обязанности еврокомиссара по вопросам конкуренции.

По его словам, дешевый китайский импорт может поставить под угрозу европейский бизнес. "В ветроэнергетическом секторе есть компоненты, которые могут составить конкуренцию китайским. Если есть вероятность слишком большой помощи с китайской стороны, <...> то мы могли бы начать расследование таким же образом [как в отношении электромобилей]", - заявил он.

К проведению такого расследования ранее призвал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. "Китайские производители ветрового оборудования реализуют агрессивную стратегию выхода на европейские рынки", - отметил он, добавив, что они предлагают европейским разработчикам проектов большие скидки и возможность отсрочки платежей на срок до трех лет. В число ведущих производителей ветряных турбин в КНР входят Goldwind, Envision, Mingyang и Windey.

Брюссель уже ввел пошлины на стекловолоконные материалы китайских компаний, которое используются в лопастях ветряных турбин, с учетом опасений европейских компаний по поводу того, что ЕС стал слишком зависимым от китайских зеленых технологий, напоминает издание.

В начале октября ЕК объявила о начале антидемпингового расследования против произведенных в Китае электромобилей по подозрению, что правительство КНР предоставляет "незаконные субсидии" своим производителям. Еврокомиссия намерена проверить утверждения о том, что "китайские производители пассажирских электромобилей получают государственные субсидии, что наносит ущерб промышленности Евросоюза", указывается в "Официальном журнале ЕС".

Еврокомиссия с февраля провозгласила курс на "снижение рисков" в отношениях с Китаем. В связи с этим Брюссель разрабатывает системные меры ограничения влияния Пекина в Европе, в первую очередь это касается ограничения китайского импорта отдельных категорий товаров. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и ее представители неоднократно заявляли, что необходимо сократить дефицит ЕС в торговле с КНР, который в 2022 году составил €396 млрд.