Путин, Мирзиёев и Токаев приняли участие в церемонии запуска поставок российского газа

По словам президента России, это взаимовыгодный проект, который призван укреплять энергетическую безопасность всего региона

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин совместно с лидерами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым принимает участие в торжественной церемонии запуска поставок российского газа в эти две страны.

Путин ранее обращал внимание на то, что никогда прежде в направлении Средней Азии газ российского производства не направлялся. Теперь "голубое топливо" из РФ будет поступать в Узбекистан транзитом через Казахстан, при этом часть его будет подаваться и в Казахстан. По словам президента России, это взаимовыгодный проект, который призван укреплять энергетическую безопасность всего региона.

В июне этого года "Газпром" и Минэнерго Узбекистана подписали контракт на поставку российского газа и дорожную карту по подготовке газотранспортной системы страны к его приемке и транспортировке. Кроме того, "Газпром" и QazaqGaz заключили договор по транспортировке российского газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана. Объем поставок в рамках двухлетнего контракта "Узгастрейда" и "Газпром экспорта" составит 2,8 млрд куб. м газа в год, или 9 млн куб. м в сутки. Газ будет поставляться по газотранспортной системе "Средняя Азия - Центр".