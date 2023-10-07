Мантуров рассказал, что госпрограмма вооружений на 2025-2034 годы включит раздел по ИИ

По словам зампредседателя правительства РФ - министра промышленности и торговли, повышенное внимание к технологиям ИИ обосновано новыми реалиями ведения боя

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Госпрограмма вооружений на 2025-2034 годы впервые будет включать отдельный раздел по искусственному интеллекту. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, об этом заявил зампредседателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе стратегической сессии технополиса "Эра".

"Повышенное внимание к технологиям искусственного интеллекта обосновано новыми реалиями ведения боя. Практика применения образцов вооружения, военной и специальной техники в СВО показывает, что зачастую для принятия решений отводятся уже не минуты, а секунды. Без передачи ряда функций от военнослужащих машине обеспечить такую оперативность попросту невозможно", - сказал Мантуров, которого цитирует пресс-служба правительства РФ.

"Эта тематика напрямую влияет на содержание программных документов, которые будут определять технический облик вооружений, военной и специальной техники на следующие 10 лет. В госпрограмме вооружений на 2025-2034 годы впервые будет предусмотрен отдельный раздел по искусственному интеллекту", - отметил Мантуров.

Технополис "Эра" был создан в 2018 году в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, а также в соответствии с приказом министра обороны России Сергея Шойгу. Комплекс расположен в Анапе (Краснодарский край). Он призван решить целый комплекс задач: ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций, а также способствовать реализации программ для молодых ученых в рядах Вооруженных сил РФ.