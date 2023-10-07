Делегация правительства Москвы обсудила в Анталье сотрудничество в разных сферах

В частности, стороны затронули темы развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры и инновационных технопарков

СТАМБУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Делегация правительства Москвы во главе с министром столичного правительства Сергеем Череминым провела в Анталье переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества в различных областях. Переговоры прошли с 3 по 6 октября, сообщило генконсульство России в Анталье.

"В ходе визита с турецкими партнерами обсуждены перспективные сферы взаимодействия Москвы и Антальи: развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, инновационных технопарков, технологии умного города, двустороннее сотрудничество в сфере образования, проведение совместных спортивных и культурных мероприятий", - говорится в сообщении.

При участии генконсульства состоялись переговоры с мэром Антальи Мюхиттином Боджеком, деловой завтрак с представителями бизнес-сообщества и Индустриальной ассоциации по вопросам развития двусторонних торгово-экономических связей. Российская делегация посетила также Центр организации дорожного движения Антальи, нескольких вузов и школ, включая русскоязычные.

В состав делегации вошли президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, представители правительства Москвы и префектуры Южного административного округа, директора некоторых столичных школ.