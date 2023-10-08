В Брянской области в 2023 году планируют собрать почти на 40% больше рапса

Такие показатели станут рекордными для региона, сообщили ТАСС в департаменте сельского хозяйства региона

БРЯНСК, 8 октября. /ТАСС/. Порядка 300 тыс. тонн рапса планируют собрать в Брянской области в 2023 году, что почти на 40% больше, чем в 2022 году. Такие показатели станут рекордными для региона, сообщили ТАСС в департаменте сельского хозяйства Брянской области.

"Для Брянской области показатель [300 тыс. тонн] по производству рапса рекордный, так как в 2022 году в области было собрано 217,7 тыс. тонн. Уборка рапса практически завершена", - сообщили ТАСС.

Показатели урожайности в 300 тыс. тонн - это практически на 39% больше 2022 года.

Как отметил губернатор Александр Богомаз на агропромышленной выставке "Золотая осень", Брянская область в 2023 году собрала 20% от всего урожая рапса по стране. Также регион лидирует в сборе картофеля - в текущую уборочную компанию производители планируют собрать около 1,6 млн тонн.