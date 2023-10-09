"Горэлектротранспорт" Хабаровска погасил долги перед 12 фирмами

Общая сумма задолженности составляла 6,5 млн рублей

ХАБАРОВСК, 9 октября. /ТАСС/. МУП "Городской электрический транспорт" ("Горэлектротранспорт", "ГЭТ") Хабаровска погасило задолженность перед 12 компаниями. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

"Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска установила, что МУП г. Хабаровска "Городской электрический транспорт" не оплатило 12 субъектам малого и среднего предпринимательства оказанные услуги и поставленные товары на общую сумму 6,5 млн рублей. Прокурор района внес директору предприятия представление. По результатам его рассмотрения задолженность перед предпринимателями полностью погашена", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что предприятие и его директор были привлечены к административной ответственности по ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение заказчиком срока оплаты товаров, работ, услуг) в виде предупреждения и штрафа в размере 50 тыс. рублей.