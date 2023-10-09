В Хабаровском крае планируют запустить селекционный центр для выращивания ягод

Его предполагается открыть в районе имени Лазо

ХАБАРОВСК, 9 октября. /ТАСС/. Первый на Дальнем Востоке и в Сибири селекционно-семеноводческий центр по выращиванию многолетних ягодных растений планируют открыть в районе имени Лазо в Хабаровском крае. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

"Инициатор проекта уже владеет действующим предприятием по выращиванию клубники в теплицах. Для расширения ассортимента продукции он планирует строительство селекционно-семеноводческого центра и собственной лаборатории для научных разработок, выведения и размножения многолетних ягодных растений. Такой центр станет первым на территории Дальнего Востока и Сибири", - говорится в сообщении.

Как рассказал директор ООО "Ягодка" Павел Гуменюк, проект ориентирован на создание плантаций и выведение сортов ягод под механизированную уборку с использованием интенсивных агротехнологий. Реализация проекта позволит замещать зарубежный посадочный материал и развивать ягодное растениеводство. Сейчас плантации в округе засажены сортами для ручного сбора.

В создание лаборатории вложено более 60 млн рублей. Проект поддержан Министерством сельского хозяйства Хабаровского края и региональным сельскохозяйственным фондом. На новых полях уже работает техника фонда. Предприниматель получил также субсидию "Агростартап" в размере 500 тыс. рублей на закупку оборудования для лаборатории. Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций помогает предприятию подключиться к коммунальной и инженерной инфраструктурам.