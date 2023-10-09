"Известия": в России ужесточат условия оказания господдержки моногородам

С 2024 года такие города смогут рассчитывать на помощь государства только при условии, если уровень безработицы в них вдвое выше среднего по стране

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Моногорода с 2024 года смогут получить финансовую поддержку по линии госкорпорации "ВЭБ.РФ" только при условии, что уровень регистрируемой безработицы в них в два раза превышает средний уровень по стране. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на переписку Совета Федерации и Минэкономразвития РФ, которая есть в распоряжении издания.

Источник в Минэкономразвития подтвердил "Известиям", что указанный критерий затронет все меры поддержки ВЭБ.РФ. Поправки готовятся в постановление правительства, согласно которому в 2021 году ВЭБ.РФ получил право реализации проектов развития моногородов.

По подсчетам Совфеда, под критерий попадают около 20 моногородов из 321, включенных в перечень. "Остальные потеряют возможность воспользоваться поддержкой ВЭБ.РФ", - следует из письма СФ в адрес МЭР. В письме также подчеркивается, что соответствующий критерий "не в полной мере отражает социально-экономическое положение моногородов и не может подменять собой комплексный подход к оценке их положения".

Сенаторы также отметили, что при увеличении государственных заказов уровень безработицы в моногородах снижается, так как объемы производства на градообразующих предприятиях становятся выше. "Объективные обстоятельства способствуют возрастанию монозависимости. Принятие проекта постановления в текущей редакции неизбежно приведет к снижению диверсификации экономики моногородов", - добавили в Совфеде.

В Минэкономразвития пояснили "Известиям", что для финансовой меры поддержки, имеющей целевой характер - создание новых рабочих мест, не относящихся к градообразующей организации, - уровень безработицы, подтвержденный Минтрудом, - это единственный объективный показатель социально-экономического положения моногородов. В Минэкономразвития не согласились с подсчетами Совета Федерации, уточнив, что критерию соответствуют 30 моногородов из 321. В ведомстве также пояснили, что в проекте постановления предлагается подход, согласно которому населенные пункты с высоким уровнем безработицы будут причисляться к "монопрофильным муниципальным образованиям с тяжелым социально-экономическим положением". Соответствующий документ будет внесен в правительство в течение октября.

В пресс-службе ВЭБ.РФ сообщили изданию, что официальных решений нет, а работа ведется в плановом режиме.